هيثم فاروق: الزمالك لديه فرصة كبيرة للفوز بالكونفدرالية

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لديه فرصة كبيرة للفوز ببطولة الكونفدرالية رغم تساوي فرصته مع منافسيه.

وأشار هيثم إلى أن الزمالك لديه قدرة على التتويج بالبطولة رغم حالة الإرهاق التي تطارد بعض لاعبيه، والإصابات أيضاً التي تفقده بعض العناصر الهامة، على رأسهم التونسي فرجاني ساسي،

مشددا على أن "فرجاني خسارته كبيرة جداً، الزمالك بعد غيابه يعاني في بناء الهجمة، مما جعل الفريق يضطر للجوء إلى الكرة الطولية".

وأضاف: "غيابه يجب تعويضه بأكثر من لاعب، ولكن أيضاً لن يكونوا كافيين، خاصة في ظل هبوط

مستوى نجوم الزمالك خلال المباريات الأخيرة".

وأكمل: "لابد من تأهيل يوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو بشكل جيد، للدفع بهما في هذا المركز، ويجب إخضاعهما لتدريبات خاصة، حتى ينجحان في تعويض غياب فرجاني، حتى ولو بنسبة ليست كاملة".

وشدد: "مهاجمي الزمالك أيضاً، عليهم استغلال انصاف الفرص، لا يجوز أن يسجل مهاجم مرة من كل أربع فرص، وكل هذا يأتي عن طريق التدريبات، والتركيز الجيد"