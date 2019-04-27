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فرجاني ساسي يحفز لاعبي الزمالك من تونس

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تواصل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الأيام الماضية، مع زملائه بالفريق الأبيض، أثناء تواجده في تونس خلال الوقت الحالي.

وحرص ساسي على تحفيز زملائه بالزمالك والشد من أزرهم، قبل مواجهة النجم الساحلي المقبلة،

لتحقيق نتيجة إيجابية، تريح الفريق في لقاء العودة بتونس، وتضمن للزمالك العبور إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية. 

وطالب لاعب منتخب تونس من لاعبي الزمالك، إغلاق صفحة الخسارة الأخيرة في

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الدوري من بيراميدز بشكل نهائي، والتركيز في مباراة بطل تونس، حتى لا يهدر الفريق مشوار تعب وجهد كبير بدأه منذ بداية الموسم.

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك يوم الأحد مع النجم الساحلي التونسي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً، بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
 

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