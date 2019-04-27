تعرف على موعد مباريات اليوم السبت

تقدم بوابة الوفد مواعيد المباريات التي تقام اليوم السبت، في مختلف البطولات وتكون أبرزها في دوري أبطال أفريقيا ووكأس خادم الحرمين والدوري الإسباني والإنجليزي والايطالي والإلماني والتركي والأردني وغيرهم . كأس خادم الحرمين الاتحاد × النصر في تمام الساعة 6:25 مساءً دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي × مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة 6 مساءً مباريات الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير × وست هام يونايتد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا ساوثهامتون × بورنموث في تمام الساعة 4 عصرًا كريستال بالاس × إيفرتون في تمام الساعة 4 عصرًا واتفورد × وولفرهامبتون في تمام الساعة 4 عصرًا فولهام × كارديف سيتي في تمام الساعة 4 عصرًا برايتون × نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً مباريات الدوري الاسباني أتلتيك بيلباو × ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 1 ظهرًا أتلتيكو مدريد × بلد الوليد في تمام الساعة 4:15 عصرًا ليجانيس × سيلتا فيجو في تمام الساعة 6:30 مساءً برشلونة × ليفانتي في تمام الساعة 8:45 مساءً مباريات الدوري الإيطالي بولونيا × إمبولي في تمام الساعة 3 عصرًا Advertisements روما × كالياري في تمام الساعة 6 مساءً انتر ميلان × يوفنتوس في تمام الساعة 8:30 مساءً مباريات الدوري الإلماني بوروسيا دورتموند × شالكه في تمام الساعة 3:30 عصرًا آينتراخت فرانكفورت × هيرتا برلين في تمام الساعة3:30 عصرًا هانوفر × ماينز في تمام الساعة3:30 عصرًا فورتونا دوسلدورف × فيردر بريمن في تمام الساعة3:30 عصرًا لايبزيج × فرايبورج في تمام الساعة3:30 عصرًا شتوتجارت × بوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة 6:30 مساءً دوري الآمارات الوصل × الجزيرة في تمام الساعة 6 مساءً بني ياس × العين في تمام الساعة 6:05 مساءً مباريات الدوري الأردني الحسين إربد × الرمثا في تمام الساعة 4 مساءً الفيصلي × الأهلي في تمام الساعة 6:30 مساءً مباريات الدوري التركي تشايكور ريزا سبور × سيفاس سبور في تمام الساعة 3 عصرًا أنطاليا سبور × ايزوروم في تمام الساعة 3 عصرًا فنربخشة × طرابزون سبور في تمام الساعة 6 مساءً.

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