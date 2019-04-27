أشرف صبحي: الإسماعيلي أحد الأندية الجماهيرية العريقة

استقبل الدكتور إبراهيم فارس والمهندس سيد عبد النعيم رسلان عضوا مجلس إدارة الإسماعيلي بمقر النادي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. جاء ذلك على هامش زيارته لاستاد الإسماعيلية لمتابعة أعمال التجديد والتطوير للملعب الذي يستعد لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة. لمتابعة أعمال التجديد والتطوير للملعب الذي يستعد لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة. استهدف الاجتماع عرض مطالب النادى الإسماعيلى حيث وعد الوزير باستجابتها فى أسرع وقت. وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أنه لن يتوانى عن الوقوف بجانب الإسماعيلى باعتباره أحد الأندية الجماهيرية العريقة فى مصر ، متمنيًا دوام التوفيق له فى العودة لمكانته الطبيعية.

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