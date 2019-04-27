شاهد.. الوداد البيضاوي يفوز بصعوبة على صن داونز بثنائية بدوري أبطال إفريقيا

حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزًا صعبًا على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، فيإطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
سجل صلاح الدين سعيد وبديع أووك هدفي الوداد في الدقيقتين 26،
الجدير بالذكر أن مباراة الإياب تقام بين الفريقين في الرابع من مايو المقبل في جنوب إفريقيا.
شاهد أهداف المباراة :
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