رياضة | مدرب الأهلي: تتويج ليفربول بالبريميرليج يشبه تأهلنا للمونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: تتويج ليفربول بالبريميرليج يشبه تأهلنا للمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد يوسف نجم الأهلي السابق عن أمله بأن يفوز محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه بالدوري وأكد أن هذا شيبها بتأهلنا لكأس العالم 2018.

وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " فخور بما يقدمه صلاح الذي رفع سقف طموحات اللاعبين المصريين".

وأضاف :"صلاح لديه فرصة للفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وساشجعه أمام برشلونة على الرغم من إني مشجع لبرشلونة منذ أيام جوارديولا".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"أتمنى فوز صلاح بالدوري مع ليفربول الذي لم يفز به منذ 1990 وهذا يشبه تأهلنا لكأس العالم".