رياضة | صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا طلب التعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد عقب نهاية الموسم.
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واضاف الموقع، أن مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع إيسكو مقابل رحيل الألماني ليروي ساني لاعب وسط الفريق إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية .
وأكدت التقارير على أن ريال مدريد سيرحب بقدوم ليروي ساني حيث وضعه زيدان مدرب الملكي على قائمة تعاقدات الفريق الصيفية.
واضافت التقارير بأنه في حالة تعاقد ريال مدريد مع ليروي ساني سوف يتنازل عن فكرة التعاقد مع ساديو ماني مهاجم ليفربول بسبب خوض الثنائي لنفس الأدوار داخل الملعب.