رياضة | صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا طلب التعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد عقب نهاية الموسم.

واضاف الموقع، أن مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع إيسكو مقابل رحيل الألماني ليروي ساني لاعب وسط الفريق إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية .

وأكدت التقارير على أن ريال مدريد سيرحب بقدوم ليروي ساني حيث وضعه زيدان مدرب الملكي على قائمة تعاقدات الفريق الصيفية.

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