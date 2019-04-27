رياضة | باريس سان جيرمان يهدد ريال مدريد في ميركاتو الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يهدد ريال مدريد في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي في تدعيم صفوفه بالدولي البوسني ميرالم بيانيتش نجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن PSG يستعد لحسم صفقة بيانيتش نجم ​يوفنتوس​ الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن PSG خصص 70 مليون يورو لضم بيانيتش في الميركاتو المقبل.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الصراع سيحتدم بين سان جيرمان وريال مدريد الذي يطمح في ضم النحم البوسني إلى مجموعة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق من أجل مساعدة الفريق على العودة لمنصات التتويج.