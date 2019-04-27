رياضة | زيدان يرفض ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خيار التعاقد مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية .

وأكدت صحيفة “آس” الاسبانية أن زين الدين زيدان لا يري "رابيو" مناسبًا لخطته المقبلة مع الريال، ولذلك هناك اتجاه قوي لتراجع الملكي عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

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وسيكون لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب قادراً على الانضمام إلى أي فريق بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي ، وذلك بسبب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية شهر يونيو المقبل.

وذكرت التقارير أن زيدان ينوي التوقيع مع لاعبين آخرين مثل نجولو كانتي لاعب تشيلسي وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ويغيب رابيو عن الملاعب بسبب عقوبة تأديبية مفروضة عليه من جانب باريس سان جيرمان.