رياضة | الأهلي يرفض تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد يوسف نجم الأهلي السابق اتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بسبب الكونفدرالية لأن الأهلي لعب في ظروف مشابهة هذا الموسم وعانى من ضغط المباريات بسبب مشاركته الأفريقية.

وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الجهاز الفني للأهلي واللاعبين تعهدوا بعد الخسارة من بيراميدز بأن تكون باقي مواجهات الدوري مباريات كئوس".

وأضاف :"المباريات صعبة على جميع الفرق على رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، كما أن هناك فرق تسعى للبقاء في الدوري والبعض الآخر يسعى للوصول للمربع الذهبي".

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وتابع :"اطالب اتحاد الكرة باحترام جدول الدوري وعدم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لأننا لعبنا في ظروف مشابهة ومن الطبيعي أن يلعب الزمالك في نفس الظروف".

وأردف قائلا :"حسين الشحات لم يبتعد عن المباريات ولكنها ظروف المباريات التي تجبر لاسارتي على بعض الاختيارات".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"وليد سليمان سيبدأ التدريبات الجماعية غدًا وستحدد مشاركته أمام طلائع الجيش".