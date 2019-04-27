رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا قدم صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق هيدرسفيلد تاون، بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ثنائية في تلك المباراة، وصنع أيضا الهدف الأول لزميله نابي كيتا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول.

Advertisements

- أحرز محمد صلاح لاعب فريق ليفربول حتى الآن 21 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 36 جولة خاضها مع فريقه، وصنع 8 أهداف لزملائه في الفريق، ويحتل صدارة هدافي البريميرليج بفارق هدف وحيد عن ساديو ماني زميله في الريدز، وهدفين عن سيرجو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

- وخاض صلاح 10 مباريات هذا الموسم مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 4 أهداف في البطولة الأوروبية، وسيلعب ضد فريق برشلونة بالدور النصف نهائي في الاسبوع المقبل، ويسعى لحصد اللقب الأوروبي، بعد خسارته في العام الماضي أمام ريال مدريد بالمباراة النهائية.

- وودع اللاعب المصري مع فريقه ليفربول بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مبكرا هذا الموسم، ولم ينجح في هز شباك الخصوم بتلك البطولة.

يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، والذي سيخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في الجولة الحالية من البريميرليج.