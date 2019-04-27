رياضة | النجم الساحلي : خسارة الزمالك من بيراميدز لا تقلل منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي : خسارة الزمالك من بيراميدز لا تقلل منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد قيس عاشور المتحدث باسم النجم الساحلي على أن خسارة الزمالك من بيراميدز لا تقلل من قوة الزمالك في الدوري وذلك قبل مواجهتمهما في الكونفدرالية الأحد المقبل.

وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الزمالك من أقوى الفرق المصرية ويقدم مستوى مميز هذا الموسم".

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وأضاف :"خسارة الزمالك من براميدز لا تقلل منه وهو فريق قوي ومختلف عن الهلال السوداني والهلال السعودي".

وتابع :"أتمنى الشفاء لفرحاني ساسي لأنه لاعب ممتاز وأتمنى عودته سريعاً للمشاركة مع الزمالك في أفريقيا وكنا نشعر بالقلق تجاه مشاركته في المباراة".

واختتم عاشور تصريحاته قائلاً :"نشكر وزارة الخارجية المصرية ومسئولو الزمالك على تسهيل إجراءات سفرنا إلى مصر ونتعهد بتوفير كل شئ للزمالك في تونس".