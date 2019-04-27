رياضة | ليون يفوز على بوردو ويؤمِّن موقعه في المركز الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يفوز على بوردو ويؤمِّن موقعه في المركز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ليون، من الفوز على مضيفه بوردو اليوم الجمعة (3-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب "نوفو ستاد دي بوردو"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليج آ).

سجَّل للضيوف، كل من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي بالدقيقة (14)، والإيفواري ماكسويل كورني في الدقيقة (67)، والبلجيكي موسى ديمبيلي في الدقيقة (85).

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بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض، كل من المهاجم جيمي برياند في الدقيقة (34)، ونيكولاس دي بريفيل في الدقيقة (38).

كان بوردو، يلعب منقوصًا بلاعب منذ الدقيقة (73)، بعد طرد مدافعه الصربي فوكاسين يوفانوفيتش.

بهذه النتيجة، رفع ليون رصيده لـ62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بوردو، عند 38 نقطة بالمركز الـ14..