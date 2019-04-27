رياضة | ليفركوزن يكتسح أوجسبورج في ملعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفركوزن يكتسح أوجسبورج في ملعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز باير ليفركوزن على مضيفه أوجسبورج، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وعلى ملعب (إمبولس أرينا)، سجل أهداف الضيوف كل من المهاجم كيفن فولاند (ق15)، ولاعب الوسط كاي هافرتز (ق48) والمدافع جوناثان تاه (ق60) وجوليان براندت (ق88).

وهذا بينما سجل لاعب الوسط النمساوي كيفين دانسو، الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة (12).

وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 51، في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 31 نقطة، في المركز الرابع عشر.