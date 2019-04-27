رياضة | مانشستر يونايتد يصارع كبار أوروبا للظفر بنجم إيفرتون المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصارع كبار أوروبا للظفر بنجم إيفرتون المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النجم البرازيلى ولاعب فريق إيفرتون، ريتشارليسون، ضمن قائمة اهتمامات نادى مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المستويات القوية التى يقدمها هذا الموسم مع ناديه. وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يفكر بجدية فى التعاقد مع ريتشارليسون من إيفرتون خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد أن لفت الأنظار إليه فى موسمه الأول مع الفريق الأزرق، عقب انضمامه إليهم خلال الصيف الماضى قادمًا من نادى واتفورد.

وفي هذا السياق أكد مدرب مان يونايتد، أولى جونار سولشاير، على إعجابه الشديد بتطور مستوى النجم البرازيلى هذا الموسم، وهذا الأمر هو الذي جعله ضمن قائمة اهتمامات اليونايتد فى الانتقالات الصيفية.

وبالتالي يصبح مانشستر يونايتد ضمن قائمة الأندية الراغبة فى الحصول على خدمات البرازيلى صاحب الـ21 عاما، وأبرزهم برشلونة الإسباني، ميلان الإيطالى وباريس سان جيرمان الفرنسي.