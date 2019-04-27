ليفربول وهدرسفيلد.. أرقام قياسية جديدة للريدز وصلاح

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قدم فريق ليفربول وجبة كروية دسمة وحقق الكثير من الأرقام القياسية عندما استضاف نظيره هدرسفيلد الذي حجز مقعده في الشامبيونشيب وتغلب عليه بخماسية نظيفة ليعمق جراحه

في ليلة تألق صلاح، استعاد فريق ليفربول، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسح نظيره هدرسفيلد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات البريميرليج، وشهدت العديد من الأرقام القياسية، التي حققها لاعبو الريدز، الذين رفعوا رصيدهم إلى 91 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، الذي يواجه بيرنلي يوم الأحد المقبل، في الجولة ذاتها.

أسرع هدف للريدز وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف ليفربول الأول في شباك هدرسفيلد، جاء بعد مرور 15 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ليصبح الأسرع في تاريخ النادي خلال مشواره بالبريميرليج، وهو الهدف رقم 100 للريدز في الموسم الجاري. وجاء هدف كيتا من تمريرة حاسمة للنجم المصري محمد صلاح، الذي رفع عدد الأهداف

أسرع هدف للريدز وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف ليفربول الأول في شباك هدرسفيلد، جاء بعد مرور 15 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ليصبح الأسرع في تاريخ النادي خلال مشواره بالبريميرليج، وهو الهدف رقم 100 للريدز في الموسم الجاري.

وجاء هدف كيتا من تمريرة حاسمة للنجم المصري محمد صلاح، الذي رفع عدد الأهداف التي ساهم بشكل مباشر في تسجيلها بالدوري هذا الموسم إلى 29 هدفًا (سجل 21، وصنع 8)، حسب شبكة "سكواكا". عودة تشامبرلين عاد الدولي الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول، إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بعد أن شارك في الدقيقة 73 من المباراة، بدلًا من الهولندي جورجينيو فينالدوم. وغاب تشامبرلين عن ليفربول منذ عام ويومين، وتحديدًا منذ يوم 24 أبريل 2018، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة ليفربول وروما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الريدز بخمسة أهداف لهدفين. تكرار إنجاز ليفربول بات أول فريق يمتلك لاعبين سجل كل منهما 20 هدفًا أو أكثر في موسم واحد "صلاح وماني" منذ أن حقق الريدز نفس الإنجاز من قبل في موسم 2013 ـ 2014. وكان فريق ليفربول في ذلك الموسم كان يمتلك الثنائي دانييل ستوريدج مهاجم الريدز الحالي، ولويس سواريز الذي انتقل إلى برشلونة، والذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز. Advertisements إنجاز أليسون حقق حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، إنجازا مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح خامس حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة على الأقل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. والحراس الـ 4 هم بيبي رينا (20 مباراة مع ليفربول في موسمي 2005-2006 و2008-2009)، وبيتر شمايكل (20 مباراة مع مانشستر يونايتد في موسم 1995-1996)، وإدوين فان در سار (21 مباراة مع مانشستر يونايتد في موسم 2008-2009) وبيتر تشيك (24 مباراة مع تشيلسي في موسم 2004-2005). أرقام صلاح

أصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل حاجز الـ20 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسمين متتاليين، بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996)، ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014). كما عادل صلاح رقم أسطورة فرنسا وآرسنال السابق تيرى هنرى الذى سجل فى أول أربع مباريات متتالية مع النادى اللندنى يوم الجمعة فى موسم 2003 – 2004 بمسابقة الدورى الإنجليزى. وتمكن محمد صلاح من التسجيل فى المباريات الأربع التى خاضها مع ليفربول يوم الجمعة منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالى، وذلك أمام أرسنال وولفرهامبتون وساوثهامبتون واليوم أمام هيدرسفيلد. كذلك سجل محمد صلاح الظهور الـ100 مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، بعدما سبق وخاض 99 مباراة سجل خلالها 67 هدفا وصنع 28 هدفا آخر. ولعب محمد صلاح 72 مباراة فى الدورى الإنجليزى الممتاز، و25 مباراة فى دورى أبطال أوروبا، ومباراتين فى كأس الاتحاد الانجليزى، ومباراة وحيدة فى كأس الرابطة. وتعد هذه المرة الأولى التى يخوض فيها محمد صلاح 100 مباراة مع ناد أوروبى منذ بداية مشواره الاحترافى. أيضا سجل صلاح فى مباراته رقم 100 بقميص الريدز، وآخر من فعل ذلك كان فيرناندو توريس فى ديسمبر 2009. صلاح وصل للهدف رقم 68 مع ليفربول خلال 100 مباراة مع الريدز ليصبح ثالث لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف فى أول 100 مباراة بعد الثنائى روجر هنت، وسام رايبولد.



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