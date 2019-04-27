انت الان تتابع عن خماسية ليفربول.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

ليفربول

علقت الصحافة الإنجليزية على المباراة التى أقيمت مساء الجمعة، التي استعاد فيها فريق ليفربول، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز( البريميرليج)، عقب اكتساح نظيره هدرسفيلد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن موجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات البريميرليج، نابي كيتا افتتح التسجيل للريدز، وسجل كلا من محمد صلاح ساديو ماني، هدفين، ليرفع رجال يورجن كلوب رصيدهم إلى 91 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، الذي يواجه بيرنلي يوم الأحد المقبل، في الجولة ذاتها.

صحيفة «ميرور» علقت على فوز ليفربول بتقرير تحت عنوان :" هدرسفيلد تحت الإرهاب، بعد عاصفة ليفربول بخمس اهداف ورجوع الريدز لصدارة البريميرليج " . وقالت « ذا صن» عن فوز الريدز واعتلاء صدارة البريميرليج مرة أخرى :"رجال كلوب يقفزون للصدارة، بعد هزيمة هدرسفيلد" وتغنت «ديلى