انت الان تتابع سلة الزمالك تهزم الجزيرة في أول مواجهات نهائي الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

الزمالك والجزيرة

حقق فريق الزمالك لكرة السلة للرجال، الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 87-85، في أولى مباريات الدور النهائي من دوري السوبر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويحتاج كل فريق، للفوز 3 مباريات من أصل 5 مباريات، على منافسه من أجل التتويج باللقب، ويلتقي الفريقان مجددًا، السبت، في المباراة الثانية بينهما في الدور النهائي، وصعد الفارس الأبيض للدور النهائي، بالانتصار على الأهلي (3-1) بنصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة عقب تخطيه عقبة الاتحاد السكندري (3-2).

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الجزيرة بدأ المباراة بقوة في الربع الأول وتفوق 21-12 إلا أن الزمالك رفض الاستسلام وقلص الفارق لينهي الربع الأول متأخرا بسلة واحدة، 21-20، وترجم الجزيرة السيطرة بإنهاء الشوط الأول بنتيجة 43-39 لصالحه، لكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني وقلب الزمالك الطاولة على الجزيرة. الربع الثالث انتهى لصالح الزمالك