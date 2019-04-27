سلة الزمالك تهزم الجزيرة في أول مواجهات نهائي الدوري

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تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
الزمالك والجزيرة
حقق فريق الزمالك لكرة السلة للرجال، الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 87-85، في أولى مباريات الدور النهائي من دوري السوبر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويحتاج كل فريق، للفوز 3 مباريات من أصل 5 مباريات، على منافسه من أجل التتويج باللقب، ويلتقي الفريقان مجددًا، السبت، في المباراة الثانية بينهما في الدور النهائي، وصعد الفارس الأبيض للدور النهائي، بالانتصار على الأهلي (3-1) بنصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة عقب تخطيه عقبة الاتحاد السكندري (3-2).
الجزيرة بدأ المباراة بقوة في الربع الأول وتفوق 21-12 إلا أن الزمالك رفض الاستسلام وقلص الفارق لينهي الربع الأول متأخرا بسلة واحدة، 21-20، وترجم الجزيرة السيطرة بإنهاء الشوط الأول بنتيجة 43-39 لصالحه، لكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني وقلب الزمالك الطاولة على الجزيرة. الربع الثالث انتهى لصالح الزمالك
الربع الثالث انتهى لصالح الزمالك 67-65 واستمرت الإثارة بشدة في الربع الأخير، ووصل تفوق الفارس الأبيض إلى 86-79 مع تبقي 16 ثانية فقط، ورغم ذلك قلص الجزيرة الفارق، وكاد أن يخطف سلة التعادل في الثانية الأخيرة، لولا "بلوك" ولا أروع من رامي حجازي، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 87-85.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز بمباراتين للتتويج بلقب دوري السوبر، بينما يحتاج الجزيرة إلى الفوز بثلاث مباريات لحسم لقب المسابقة المحلية.
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