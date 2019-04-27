شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى معترضا على تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج: لعبنا 3 مباريات × 6 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد يوسف المدرب العام بالنادي الأهلى مسئولى اتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الـ 31 واحترام جدول الدورى.

وقال مدرب العام بالنادى الأهلى فى تصريحات تليفزيونية: "لعبنا فى ظروف صعبة بسبب ضغط المباريات ومن الطبيعى أن يلعب الزمالك فى نفس الظروف، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

تابع محمد يوسف: "الجهاز الفنى واللاعبين تعاهد بعد خسارة بيراميدز بأن مواجهات الفريق المقبلة مباريات كؤوس ونتعامل معها باحترافية شديدة".

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وأضاف يوسف: "الأهلي لعب أمام الزمالك 30 مارس، ثم لعب 2 إبريل أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يواجه صن داونز في الخامس من إبريل."

وعن موقف الأهلى فى حالة تأجيل مباريات الزمالك، قال يوسف: "هذا الأمر لا يتعلق بى، القرار فى النهاية يخص مجلس إدارة الأهلي وما يراه مناسبًا."

ولم يحدد اتحاد الكرة مواعيد أي مباريات للزمالك سوى لقاء الإنتاج الحربي، فيما تظل باقي المباريات مرتبطة بمشوار الفريق في الكونفدرالية.