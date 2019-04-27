شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس: حققت حلمي بذهبية الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرازيلي ماتيوس «23 عاماً» بطل العالم في الحزام الأسود في وزن تحت 85 كلم أنه حقق حلمه وحصل على لقب بطل العالم بالحزام الأسود في عالمية أبوظبي التي ظل يشارك فيها على مدى 7 نسخ سابقة منذ أن كان يتقلد الحزام الأزرق وسبق له الفوز فيها 5 مرات، مشيراً إلى أن الفوز في الحزام الأسود في عالمية أبوظبي له طعم خاص.
وأكد ماتيوس أن ماحدث في أبوظبي إنجاز سيحفزه للفوز بالبطولة الكبرى في البرازيل الأسبوع المقبل، وقال: «علي أن أفرح هنا وأغادر سريعاً لأستعد للمنافسات حتى أحقق لقباً جديداً».
وقال ماتيوس الذي واجه بطلنا فيصل الكتبي: «كنت أعلم أن فيصل منافس كبير وشاب يمثل دولة الإمارات والبطولة على أرضه وبالتالي الفوز عليه كان صعباً أمام الحشد الكبير».
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