شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطل كأس الناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُوج شباب الأهلي بكأس الناشئين تحت 16 سنة بعد فوزه على الوصل 2-1 في المباراة النهائية، وسجل هدفي الفائز خميس الحتاوي ويوسف البلوشي، وللخاسر محمد عزيز. وقام إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة بتسليم الكأس والميداليات لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بحضور مسؤولي شباب الأهلي يتقدمهم الدكتور موسى عباس مدير الأكاديمية، وعنتر مرزوق نائب المشرف الفني بالأكاديمية.

أدار المباراة حميد خلفان الشامسي(حكم ساحة)، وليد القرمطي (مساعدً أول) حسين عيسى درويش (مساعداً ثانياً) حمد سالم البدواوي (حكماً رابعاً) بدر عبدالله مقيماً للحكام.

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