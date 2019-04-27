طارق القاسمي: بطولة أبوظبي العالمية فخر للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي بالنجاح الباهر للنسخة 11 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مؤكداً أن البطولة التي تجمع أفضل نخبة لاعبي العالم تتطور من عام إلى آخر بصورة مذهلة حتى باتت محطة مهمة في أجندة الجوجيتسو العالمية.

قال الشيخ طارق القاسمي إن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وراء النجاحات الباهرة للعبة في الإمارات وفي العالم لاسيما أن أبوظبي أصحبت عاصمة اللعبة في العالم.

كما أشاد بالتنظيم الرائع للبطولة وما يقدمه اتحاد الجوجيتسو بقيادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وفريق العمل من مجهودات مقدرة وإنجازات قارية ودولية وضعت اللعبة في مصاف العالمية.

وقال: «ما حققته بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وما تقدمه العاصمة أبوظبي لهذه الرياضة فخر للجميع، وعندما نجد أبطال الإمارات ينافسون في النهائيات ويعتلون منصات التتويج فهذا فخر أيضاً للجميع، إذ نتطلع إلى مواصلة هذا التطور مستقبلاً، وبالتأكيد أي رياضة تحصل على هذا الاهتمام والدعم لا بد أن تصل للعالمية، وأعتقد أننا سنصل إلى مراحل متقدمة ونجاحات أخرى في رياضة الجوجيتسو وبوجود أبطال الإمارات في المقدمة دائماً».

وأشاد بالمستوى الذي قدمه الثنائي معتبراً أن الحصول على الفضية حافز لنجوم الإمارات في حصد الذهب في النسخة المقبلة، وأضاف: «وصول فيصل الكتبي ويحيى منصور الحمادي إلى نهائيات الحزام الأسود في أكبر البطولات في العالم يعد إنجازاً كبيراً خاصة في ظل وجود نخبة نجوم اللعبة في العالم».