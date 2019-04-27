الشرطة يعزز صدارته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عزز فريق الشرطة، صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه فريق نفط الجنوب بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة ال 24 من الدوري، وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة للشرطة مهند علي «ميمي» وعلاء الزهرة بواقع هدفين لكل منهما، ليرفع الشرطة رصيده إلى 60 نقطة ليبتعد بالصدارة.

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