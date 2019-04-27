الشارقة وكلباء يكرران تعادل الذهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: عصام هجو

أخر الشارقة أمر تتويجه باللقب السادس بعد تعادله مع الاتحاد كلباء 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في كلباء في الجولة 22 من دوري الخليج العربي. وقدم كلباء مباراة كبيرة، وتقدم في النتيجة، قبل أن يعادل «الملك» بنيران صديقة بعد أن لعب مدافع «النمور» يعقوب البلوشي دور البطولة بتسجيله في المرميين.

أصبح كلباء ثاني فريق بعد عجمان يفشل الشارقة في الفوز عليه، بعدما كان «الملك» و«النمور» تعادلا ذهاباً 2-2.

ورفع الشارقة رصيده إلى 52 نقطة بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي الثاني وأصبح بحاجة إلى 4 نقاط من 12 ممكنة ليتوج بطلاً، أما كلباء فرفع رصيده إلى 23 نقطة.

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وكان الشارقة قريباً من التسجيل عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 26، وتقدم المتخصص إيغور كورنادو وسددها لكنّ الحارس جمال عبدالله أحد نجوم اللقاء تألق وأنقذ مرماه. ونجح كلباء في التقدم في الدقيقة 35، عندما مرر عمر الخديم كرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى تومي رييس الذي هيأها برأسه إلى يعقوب البلوشي ليضع الأخير الكرة في الشباك برأسه بكل سهولة.

وتمكن الملك من التعادل مبكرًا في الدقيقة 51 عبر لاعب اتحاد كلباء يعقوب البلوشي الذي سجل بطريق الخطأ في مرماه. وعقب نهاية المباراة احتفل جمهور الفريقين، ولكن درجة احتفالية جمهور أصحاب الأرض كانت أكبر وأعلى وتواصلت الاحتفالية داخل غرف الملابس.

من جهته قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة: كنت متوقعاً صعوبة المباراة، وكنا نتمنى استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا هو حال كرة القدم، حيث إن ضربة الجزاء المهدرة كان يمكن أن تغير مجريات المباراة.

ومن جانبه، قال مدرب كلباء الإيطالي فيفياني «لعبنا ضد فريق ممتاز جداً، أنا فخور بكل اللاعبين وأسعدني أداؤهم، وسعيد أكثر أننا قريبون من البقاء».

وعن يعقوب البلوشي قال: صحيح أنه سجل هدفي الفريقين ولكنه قدم مباراة كبيرة وهو من أبناء النادي وبكى بكاء شديداً داخل غرف الملابس.