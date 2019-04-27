فتح الله: التسامح من علامات ماراثون زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح فتح الله عبدالله عضو اللجنة المنظمة، أن الدورة ال15 للسباق ستشهد نقلة نوعية كبيرة، مع تزايد الإقبال على المشاركة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعتقد في كل مرة أننا بلغنا السقف ثم يتحقق على أرض الواقع ما هو أكثر، وهذا النجاح يحفز للمزيد من الأفكار والمبادرات مستقبلاً.

وأضاف أن الماراثون إلى جانب كونه مبادرة خيرية ناجحة وفريدة، يجسد رسالة حب وسلام باسم الدولة من خلال الرمز والعلامة الفارقة في تاريخ العرب والعالم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤكداً أن الحدث يعزز في الوقت نفسه مبادرة «عام التسامح» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.