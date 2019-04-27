شكرا لقرائتكم خبر عن البحري: وصول الثنائي للنهائيات إنجاز في حد ذاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال طارق البحري مدير جولات جراند سلام تعقيباً على حصول لاعبي المنتخب الوطني فيصل الكتبي ويحيى الحمادي على فضية العالم للحزام الأسود، إن الوصول إلى النهائيات يعد إنجازاً كبيراً في ظل وجود نخبة من نجوم العالم، قد أتوا من مدارس قديمة وعتيقة في العالم مثل البرازيل، وكون أبطال الإمارات ينافسون على «سيد الأحزمة» ويصبحون نداً قوياً لهؤلاء الكوكبة، فهذا إنجاز في حد ذاته، ويقدم جوجيتسو الإمارات على الساحة الدولية بالصورة التي يستحقها.
وأضاف: «في هذه النسخة حصل أبطالنا على المركز الثاني أمام نجوم العالم، وفي النسخة المقبلة سيكون الهدف الأول الفوز بالمركز الأول بالنسبة لمنافسات الكبار، والحزام الأسود، ويأتي هذا الأمر وفق التطور الطبيعي للعبة في الإمارات»، وأشار إلى أن أبطال الإمارات للأحزمة المتقدمة بذلوا جهداً كبيراً في الإعداد للبطولة، وخضعوا لتدريبات صباحية ومسائية، والحصول على المركز الأول.
وعن أهم المكاسب، قال: «الحضور كان رائعاً في ظل دمج الأيام إلى 7 أيام، وأعتقد أن كل يوم من انطلاق البطولة كان هناك الجديد، سواء على مستوى المنافسات أو أجواء البطولة بشكل عام»، وعن مستوى الفني للناشئين والشباب، قال: «المستوى الفني جيد للغاية وقد حصد أبطال الإمارات المراكز الأولى في هاتين الفئتين، وبعد عامين تقريباً أعتقد أنه سيكون لدينا مجموعة جيدة في فئة الكبار».
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