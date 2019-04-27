أبوظبي تستضيف بطولة العالم بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو على انضمام الصين إلى عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي للجوجيتسو، وتكليف الأخيرة بالإعداد لمنافسات اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها بكين في عام 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أمس بصالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، على هامش منافسات بطولة أبوظبي العالمية الحادية عشرة للجوجيتسو، والتي اختتمت أمس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة اليوناني باناجياتوس ثيودوروبولوس، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي عبد المنعم الهاشمي، وأعضاء الاتحادين الدولي والآسيوي، وممثل الاتحاد الصيني.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي فهد علي بعد الاجتماع، إن الاجتماع وافق أيضاً على مشاركة 120 دولة في بطولة العالم التي تستضيفها دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ب2000 لاعب ولاعبة للمرة الأولى في البطولة.

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وأضاف: «كما وافق الاجتماع على إقامة بطولة العالم للشباب للجوجيتسو، بالتزامن مع بطولة العالم للكبار في وقت واحد بأبوظبي للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم».

وأشار فهد علي إلى أن بطولتي العالم للكبار والشباب، ستقامان على بسط صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، والتي احتضنت النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية التي اختتمت أمس.

وقال: «تستعد دولة الإمارات من الآن لاستضافة بطولة العالم؛ لتقدمها هدية للعالم من محبي وعشاق لعبة الجوجيتسو، وسنحاول تقديم كل الإمكانيات اللازمة لكي تخرج هذ البطولة في أبهى حلة لها، ولتكون إضافة حقيقية وكبيرة لرياضة الجوجيتسو التي زادت رقعة انتشارها على مستوى العالم في زمن قصير».

وأشار فهد علي إلى أن كل الجهات المعنية بالدولة ستسخر كل إمكانياتها من أجل تقديم بطولة عالم مميزة، خاصة أن بطولة العالم للشباب ستقام في الوقت نفسه، بالتزامن معها للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم، وهذه ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي وجميع الاتحادات القارية الأخرى في قدرة الإمارات وأبوظبي عاصمة الجوجيتسو، في تنظيم بطولة مبهرة وعالمية، سيتحدث عنها العالم طويلاً.