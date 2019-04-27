ريجيكامب: مازلت مؤمناً بتميز الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، رغبة الفريق الأصفر في طرد التفكير السلبي، والظهور بصورة إيجابية.

وقال المدرب الروماني: «لدي ثقة كبيرة في أن لاعبي الوصل سيقدمون كل ما لديهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».

وطالب مدرب الإمبراطور التوقف عن الحديث بخصوص اللاعبين في الوقت الحالي، وأضاف: «نأمل أن ننهي هذا الموسم بنتائج إيجابية، وأن نؤجل التفكير بالأمور الخاصة بالموسم المقبل إلى الصيف، وسنظهر بشكل أفضل في الموسم القادم، خاصة أنني مازلت مؤمناً بأن الوصل يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين».