شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: مازلت مؤمناً بتميز الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير
أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، رغبة الفريق الأصفر في طرد التفكير السلبي، والظهور بصورة إيجابية.
وقال المدرب الروماني: «لدي ثقة كبيرة في أن لاعبي الوصل سيقدمون كل ما لديهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».
وطالب مدرب الإمبراطور التوقف عن الحديث بخصوص اللاعبين في الوقت الحالي، وأضاف: «نأمل أن ننهي هذا الموسم بنتائج إيجابية، وأن نؤجل التفكير بالأمور الخاصة بالموسم المقبل إلى الصيف، وسنظهر بشكل أفضل في الموسم القادم، خاصة أنني مازلت مؤمناً بأن الوصل يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين».
كانت هذه تفاصيل خبر ريجيكامب: مازلت مؤمناً بتميز الوصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.