جهد سخي لفريق عمل سفارة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات يوسف العتيبة سفير الإمارات في الولايات المتحدة، وبإشراف مباشر من شيماء قرقاش القائم بالأعمال في السفارة بواشنطن، تقوم كل من كلوديت سيتل ولمياء الجباري ومحمد مصطفى أعضاء فريق العمل التنظيمي للسباق، بتسهيل تحركات البعثة وتنظيم الزيارات الميدانية والمجتمعية لها، والجهد الذي يقومون به سخيّ ومحل تقدير البعثة.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة أعدت في الدورة الحالية، برنامجاً حافلاً بالفعاليات بمناسبة بلوغ الدورة ال15 للسباق، وتزامن موعدها مع مبادرة عام التسامح، وقامت بعمل ترتيبات خاصة لمهرجان «يوم الإمارات» الذي يقام في أكبر ميادين حديقة «سنترال بارك»، الذي سيشهد تقديم العديد من الجوائز والهدايا العينية التي تحمل شعاري السباق والتسامح بالإضافة إلى السحوبات التي تجرى سنوياً على تذاكر السفر والإقامة بالإمارات والمقدمة من طيران الاتحاد.

ويتوقع أن يحضر دورة السباق هذا العام، وفد كبير من السفارة يضم كل من شيماء قرقاش القائم بالأعمال، وعلياء السويدي رئيس القسم السياسي، والإدارية، والعميد عيسى العلي الملحق العسكري بالسفارة، وحصة السويدي نائبة مديرة قسم الإعلام، وأحمد المر رئيس الشؤون المالية، ونورة المزروعي وحفصة الحبسي من إدارة الإعلام وخالد النعيمي من القسم السياسي.