شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والمنامة في نهائي سلة الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس يواجه الشارقة، اليوم، مضيفه المنامة البحريني على لقب كأس الأندية الخليجية 39 لكرة السلة، بهدف الفوز بالكأس والاحتفاظ باللقب للعام التالي على التوالي، وكان الشارقة فاز، أمس، في الدور نصف النهائي على الشمال القطري 96 - 69. وفي الدور نفسه خسر شباب الأهلي الممثل الثاني للسلة الإماراتية أمام المنامة البحريني 93 - 107 وخسر فرصة الوصول إلى ختام المسابقة.

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