جابرييل: حصدت ذهب أبوظبي من المرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت البرازيلية جابرييل باتيستا دي سوزا، بطلة العالم في الحزام البني: «لا يمكن للكلمات أن تصف ما أشعر به بعد تحقيق لقب عالمية أبوظبي، وخلال أقل من عام في الحزام الأسود الذي لم أكن أتخيل أنه يمكنني تحقيقه»، وأضافت جابرييل: «لقد حاولت عدة مرات من قبل، ولكن لم أحصل على اللقب، وهذه أول مرة في الحزام البني».

ويذكر أن البطلة جابرييل حققت الإنجاز من أول مشاركة لها في عالمية أبوظبي، وقد أشارت إلى أن موسمها كان مذهلاً للغاية، ولم تخسر طوال الموسم، وقالت: «جئت إلى أبوظبي في كامل جاهزيتي، وأسعى إلى أن أحقق نتائج جيدة مع المنتخب البرازيلي، وسعادتي لا توصف كوني جئت إلى هنا لأول مرة وحصدت الذهب».

وكشفت البطلة عن أنها ستعود في العام المقبل للمشاركة في البطولة، وقالت: «البداية كانت مبشرة وبالتالي سأعود مجدداً لأحقق الإنجازات».

وأكدت جابرييل أن أبوظبي محطة مهمة في عالم اللعبة، وقالت: «أريد أن أحافظ على أدائي بشكل جيد، وأسعى للحصول على الحزام الأسود، هذا هو الهدف من الآن».