شكرا لقرائتكم خبر عن السباق ثاني أهم حدث في أجندة «رودرنر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «رودرنر» المنظمة للسباق أن «سباق زايد الخيري» (مسافته 10 كيلومترات)، ويحتل المرتبة الثانية في أجندة النشاط السنوي للشركة؛ من حيث الاهتمام والإقبال من المشاركين، بعد ماراثون نيويورك الشهير الذي تنظمه الشركة سنوياً، والذي سيقام يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل هذا العام، وبالنسبة إلى السباقات التي تنظمها في «سنترال بارك» يحتل المرتبة الأولى بلا منازع؛ حيث يحظى بأكبر نسبة مشاركة؛ بفضل جوائزه والبعد الإنساني الذي يميزه، والاحتفالية الإماراتية التي تقام على هامش حفل تتويج الفائزين.
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