باناجياتوس: أبوظبي أرض الإلهام والتحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف اليوناني باناجياتوس ثيو دورس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالناجحة والمثيرة، مشيداً بالبطولة والاتحاد الإماراتي الذي بات مرجعاً في تنظيم البطولات العالمية.

وقال باناجياتوس إن الإبهار كان عنوانها الأبرز، والمتعة كانت أهم ما ميز النسخة 11 من الحدث المتجدد في كل عام، لاسيما على صعيد المنافسات القوية التي شهدتها في مختلف الفئات.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي الشكر إلى الإمارات حكومة وشعباً على التنظيم الرائع، مؤكداً أن بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأفضاله على اللعبة يشهد بها العالم أجمع، لاسيما أن دعم سموه هو السبب الرئيسي وراء ما تحقق من إنجازات وتوسع أفقي ورأسي للعبة عالمياً.

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وأضاف: «أبوظبي عودتنا دائماً على أن تكون أرض الإلهام والتحدي وخير دليل على ذلك ما فعله جواو روشا بطل العالم العائد من رحلة مرض مع السرطان، وكانت أبوظبي هي بابه الكبير للحياة والتألق على بساط اللعبة وحصد الذهب ولقب بطولة العالم».

وأشار إلى أن هناك أمثلة كثيرة مثل جواو ولا شك أن لعبتنا ملهمة ومحفزة وتدعم دائماً أصحاب المهارة والقدرات الخاصة خصوصاً العائدين من رحلة علاج مثلما حدث مع بطل العالم وكذلك مع حالات أخرى.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي أن مجلس الإدارة اعتمد تنظيم بطولة العالم في الصين العام المقبل، وتم التنسيق بين أبوظبي واتحاد الإمارات من أجل المساهمة بالخبرات التنظيمية الرائعة في الحدث العالمي الكبير.

كما أعرب رئيس الاتحاد الدولي عن ثقته التامة في خروج بطولة العالم التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي نوفمبر المقبل بشكل رائع، وقال: «اعتدنا من عاصمة الإمارات على الإبهار والتميز وهذا عهدنا بها دائماً وأبداً».