شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل دروع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الدروع التذكارية مع وفد اللجنة الأولمبية الصينية الذي حضر البطولة وشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي والآسيوي بعد إعلان اللعبة في الصين واستعدادها لاستضافة الألعاب الأولمبية الآسيوية 2022.

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