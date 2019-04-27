حفل «جائزة أبوظبي» للجوجيتسو اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشهد فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في السادسة من مساء اليوم، حفل جائزة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «احتفالية السجادة الحمراء»، الذي يتم خلاله تكريم اللاعبين واللاعبات الأوائل من 23 فئة.

تنافس أندية الوحدة والعين والجزيرة نظيراتها من الأكاديميات العالمية، خصوصاً أكاديمية جيرسي البرازيلية، على أفضل نادٍ في العالم، وخصصت للبطولة جوائز مالية قدرها 200 ألف دولار، وهو أكبر حافز مادي لجميع بطولات الجوجيتسو الدولية.

وشهدت النسخة الحادية عشرة مشاركة أكثر من 5000 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 102 دولة على مستوى العالم، تنافسوا على أرض أبوظبي، عاصمة اللعبة في العالم، من ضمنهم أبرز نجوم اللعبة؛ من أجل الحصول على أرفع الألقاب، وأضخم الجوائز النقدية.

وأكمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو كل التفاصيل المتعلقة بحفل جائزة أبوظبي للجوجيتسو، وشهدت نسخة هذا العام تدشين المهرجان العالمي للجوجيتسو ومنافسات الناشئين والأستاذة والشباب والكبار ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو.