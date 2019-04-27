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التعاون يكتسح الهلال في الكأس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تأهل التعاون إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه الكبير في نصف النهائي على مضيفه الهلال بنتيجة مذلة (5-0) على ملعب«محيط الرعب».

أحرز أهداف «سكري القصيم» البرازيلي ساندرو وعبدالفتاح آدم والغيني أميسي والكاميروني تاوامبا وابراهيم الزبيدي، في حين بات مصير المدرب الهلالي زوران مع الأزرق غير مضمون.

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