التعاون يكتسح الهلال في الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تأهل التعاون إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه الكبير في نصف النهائي على مضيفه الهلال بنتيجة مذلة (5-0) على ملعب«محيط الرعب».

أحرز أهداف «سكري القصيم» البرازيلي ساندرو وعبدالفتاح آدم والغيني أميسي والكاميروني تاوامبا وابراهيم الزبيدي، في حين بات مصير المدرب الهلالي زوران مع الأزرق غير مضمون.