شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يكتسح الهلال في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
تأهل التعاون إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه الكبير في نصف النهائي على مضيفه الهلال بنتيجة مذلة (5-0) على ملعب«محيط الرعب».
أحرز أهداف «سكري القصيم» البرازيلي ساندرو وعبدالفتاح آدم والغيني أميسي والكاميروني تاوامبا وابراهيم الزبيدي، في حين بات مصير المدرب الهلالي زوران مع الأزرق غير مضمون.
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