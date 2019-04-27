شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يلحق أكبر خسارة بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد
ألحق الوحدة خسارة كبيرة بنظيره الفجيرة، هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي، بعدما حقق «العنابي» فوزاً سهلاً 5-0 على استاد آل نهيان بأبوظبي.
سجل خماسية الوحدة، خالد عبدالله مدافع الفجيرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، وطحنون الزعابي «58»، وإسماعيل مطر «61»، وسيبستيان تيجالي ثنائية في الدقيقتين 25 و87.
وجاء هدف إسماعيل مطر الرابع الأكثر تميزاً حيث استعان قائد الوحدة بخبرته الغنية في الملاعب ولعب دور المهندس في إرسال كرة ساقطة من فوق الحارس بطريقة رائعة، ليسجل باكورة أهدافه في الدوري بعد أن لعب 1193 دقيقة في 15 جولة ماضية دون أن يسجل.
وحافظ العنابي على المركز الخامس برصيد 37 نقطة ووسع الفارق مع بني ياس السادس إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الذئاب عند 15 نقطة في المركز 13 وقبل الأخير.
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