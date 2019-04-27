شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام سباق النيل الدولى للشراع وحملة لتنظيف النهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم السبت فعاليات سباق النيل الدولى للشراع، والذى يقام للمرة الأولى بمصر بالنادى المصرى للتجديف تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع.

كما يقام أيضًا اليوم على هامش السباق حملة لتنظيف مياه النيل تحت رعاية وبحضور كل من ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

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وشهدت منافسات أمس تحديًا كبيرًا بين المتسابقين فى اليوم الثانى من مرحلة التصفيات، حيث حقق اللاعب المصرى يحيى الفخرانى المركز الثانى واللاعبة المصرية حبيبة الدمرداش المركز الرابع، بينما احتل لاعبون جزائريون المركزين الأول والثالث.

وتختتم المنافسات اليوم السبت، ويقام حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين بحضور لفيف من الشخصيات العامة.

يأتى هذا السباق ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم السياحة الرياضية، والتى تعكس دور الرياضة في المساهمة والترويج السياحى من خلال تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.