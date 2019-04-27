شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب لاعبى المصري بنسيان لقاء الأهلى.. و الاستعداد لـ"وادى دجلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس أولى تدريباته استعداداً لمباراته بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره وادي دجلة وهي المباراة المقرر اقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.



وحرص الكابتن ايهاب جلال على الاجتماع بلاعبيه، مؤكداً لهم ضرورة غلق صفحة مباراة الأهلي والتركيز في مباراة وادي دجلة والتي تأتي أمام منافس قوي وعنيد يمتلك جهازاً فنياً على أعلى مستوى ويقدم مستوى متميز من الأداء خلال الفترة الأخيرة.

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وطالب جلال، لاعبيه بضرورة العودة الى مسيرة الانتصارات خلال المباريات الخمس المقبلة والتي يسعى الفريق للفوز بها سعياً لضمان الحفاظ على المركز الرابع.



أمام عن المران فقد جاء خفيفاً لمجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأمس كاملةً ، فيما جاء المران قوياً لباقي اللاعبين والذين أدوا مجموعة متنوعة من التدريبات البدنية والفنية ، فيما خاض حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال ، وأدى الثنائي اسلام عطية والناشئ محمد عبد الخالق مراناً تأهيلياً تحت شاراف الجهاز الطبي للفريق.