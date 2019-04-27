شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالعال يتوج بذهبية البطولة الأفريقية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو بالميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية للجودو، والتى تقام بجنوب أفريقيا بعد التغلب على بطل تونس بمنافسات وزن تحت 81 كجم. كما احرز محمد محى الميدالية الفضية وعبدالرحمن محمد برونزية، وبذلك ارتفع رصيد البعثة فى البطولة لذهبيتين و فضيتين وبرونزيتين.

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