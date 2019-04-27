في ليلة تألق صلاح.. ليفربول يكتسح هدرسفيلد بخماسية

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تحرير:علي الزيني ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
ليفربول
استعاد فريق ليفربول، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسح نظيره هدرسفيلد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب آنفيلد، ضمن موجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات البريميرليج، نابي كيتا افتتح التسجيل للريدز، وسجل كلا من محمد صلاح وساديو ماني، هدفين، ليرفع رجال يورجن كلوب رصيدهم إلى 91 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، الذي يواجه بيرنلي يوم الأحد المقبل، في الجولة ذاتها.
بدأ فريق ليفربول بضغط مبكر أسفر عن هدف في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من محمد صلاح إلى نابي كيتا، الذي سدد في شباك الضيوف، وفي الدقيقة 22، أضاف ساديو ماني الهدف الثاني، بعد عرضية من روبرتسون، استقبلها السنغالي برأسية قوية سكنت الشباك. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، استقبل محمد صلاح
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، استقبل محمد صلاح كرة طولية وانفرد بمرمى الضيوف، وسجل من أعلى حارس مرمى هدرسفيلد، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة.
وفي الدقيقة 64 عاد ساديو ماني وسجل الهدف الثاني له والرابع لليفربول، بعدما استقبل عرضية هندرسون، برأسية قوية في الشباك، لم يترك صلاح فرصة لماني لمشاركته في صدارة هدافي البطولة، بعدما اختتم خماسية ليفربول، في الدقيقة 83، بعدما استقبل عرضية أرضية من روبيرتسون، وضعها في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بخماسية نظيفة.
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