انت الان تتابع بعد فوز ليفربول.. تعرف على جدول ترتيب البريمرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ازدادت المواجهة شراسة بين مانشستر سيتى وليفربول على لقب الدورى الإنجليزى (البريمرليج) بعد مباراة الريدز اليوم الجمعة والتى التقى فيها نظيره هدرسفيلد، على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لموسم 2018- 2019، وانتهت بفوز ليفربول بـخمسة أهداف نظيفة سجل كلا من محمد صلاح وساديو مانى "هدفين"، ونابى كيتا هدف . ويتصدر الريدز جدول الدورى الإنجليزى بصفة مؤقتة برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتزينز الذى يحتل الوصافة برصيد 89 نفطة .

الفوز الذي حققه ليفربول أعاد لعبة الكراسي الموسيقية حيث تصدر ليفربول بشكل مؤقت لحين أداء السيتي مباراته أمام بيرنلي.. وفيما يلي جدول الترتيب: 1- ليفربول برصيد 91 نقطة 2- مانشستر سيتى برصيد 89 نقطة 3- توتنهام برصيد 70 نقطة 4-تشيلسى برصيد 67 نقطة 5- أرسنال برصيد 66 نقطة 6- مانشستر يونايتد 64 نقطة 7-

الفوز الذي حققه ليفربول أعاد لعبة الكراسي الموسيقية حيث تصدر ليفربول بشكل مؤقت لحين أداء السيتي مباراته أمام بيرنلي.. وفيما يلي جدول الترتيب: 1- ليفربول برصيد 91 نقطة 2- مانشستر سيتى برصيد 89 نقطة 3- توتنهام برصيد 70 نقطة 4-تشيلسى برصيد 67 نقطة 5- أرسنال برصيد 66 نقطة 6- مانشستر يونايتد 64 نقطة 7- وولفرهامبتون 51 نقطة 8- واتفورد برصيد 50 نقطة Advertisements 9- إيفرتون برصيد 49 نقطة 10- ليستر سيتي برصيد 48 نقطة 11- وست هام يونايتد برصيد 43 نقطة 12- كريستال بالاس برصيد 42 نقطة 13- نيوكاسيل برصيد 41 نقطة 14- بورنموث برصيد 41 نقطة 15-بيرنلي برصيد 39 نقطة 16- ساوثهامبتون برصيد 36 نقطة 17- برايتون برصيد 34 نقطة 18- كارديف ستى برصيد 31 نقطة 19- فولهام برصيد 23 نقطة 20-هيديرسفيلد تاون برصيد 14 نقطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز ليفربول.. تعرف على جدول ترتيب البريمرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.