الامارات | كلباء يعرقل اندفاع الشارقة نحو درع الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعرقل اندفاع الشارقة نحو درع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباطأت سرعة خطوات الشارقة نحو منصة التتويج بدرع دوري الخليج العربي، بعد أن تمكن اتحاد كلباء من تعطيل الملك، وانتزاع نقطة ثمينة من المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد مدينة كلباء ضمن الجولة 22، ليتقلص بذلك فارق النقاط بين الشارقة وشباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 44، إلى ثماني نقاط بدلاً من 10.

ويعد هذا التعادل السابع للشارقة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن، إذ فاز في 15 مباراة.

وأخفق الشارقة، الذي غابت خطورته في هذه المباراة للمرة الثانية هذا الموسم، في الفوز على كلباء، بعدما تعادل معه أيضاً في لقاء الذهاب، وقفز اتحاد كلباء برصيده إلى 23 نقطة، معززاً بذلك وجوده بقوة في البقاء ضمن فرق الأضواء

بداية المباراة جاءت حذرة من الفريقين، خشية تلقي مرمى أي منهما هدفاً مباغتاً في الدقائق الأولى، لكن سرعان ما تسلم الشارقة زمام المبادرة، وقاد محاولات عدة، لكن دفاع كلباء تصدى لها. في المقابل، فإن اتحاد كلباء، صاحب الأرض والجمهور، بدا نداً قوياً للشارقة، بل والأفضل في بعض فترات الشوط الأول. انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله اللاعب يعقوب البلوشي «35»، في حين أهدر الشارقة ركلة جزاء عن طريق محترفه البرازيلي إيغور. استغل اتحاد كلباء في الشوط الأول نقاط الضعف في الشارقة، التي تمثلت في غياب مفاتيح اللعب وعناصر القوة في صفوفه، ممثلة في اللاعبين المهاجم ويلتون سواريز، وريان منديز، وسيف راشد، بعدما نجح دفاع كلباء في الحد من خطورتهم، بجانب تألق حارس مرمى اتحاد كلباء جمال السراح، الذي نجح في صد العديد من الكرات الخطرة عن مرماه.

وطالب الشارقة بركلة جزاء، بداعي ملامسة لاعب اتحاد كلباء منصور البلوشي الكرة بيده، لكن حكم أحمد سالم خلفان أمر بمواصلة اللعب. أضاع لاعب الشارقة إيغور فرصة وضع فريقه في المقدمة، بإهداره ركلة جزاء «25»، أبعدها حارس كلباء جمال السراح، بعدما لجأ حكم المباراة أحمد سالم خلفان إلى تقنية الحكم الفيديو لاحتساب الركلة التي تسبب فيها لاعب كلباء المحترف المجري جوجاك، إثر تدخل عنيف مع مهاجم الشارقة سواريز.

فاجأ اتحاد كلباء ضيفه الشارقة بتسجيل هدف التقدم عن طريق المدافع يعقوب البلوشي «35» من تسديدة رأسية محكمة في المرمى من هجمة منظمة.

وعانى الشارقة كثيراً في الشوط الأول، بعدما اصطدمت محاولاته بصلابة دفاع كلباء، فضلاً عن فاعلية خطي وسط وهجوم كلباء.

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وتمكن الشارقة من العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل بنيران صديقة عن طريق لاعب اتحاد كلباء يعقوب البلوشي، بعدما سجل في مرماه «51» برأسه بالسيناريو نفسه، الذي سجل به هدف فريقه في مرمى الشارقة من كرة عرضية سددها في البداية إيغور.

التبديلات

الشارقة:

عمر جمعة

مكان سيف راشد.

اتحاد كلباء:

حمد الحمادي

مكان عبدالله سالم.

أفضل لاعب

لاعب اتحاد كلباء

منصور البلوشي.