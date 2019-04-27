الامارات | منتخب الشابات يختتم «الكأس الذهبي» بالخسارة أمام قيرغيزستان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم منتخب الشابات تحت 19 عاماً، مشاركته ببطولة «الكأس الذهبي» الدولية الودية التي أقيمت في بنغلاديش بعد خسارته أمام منتخب قيرغيزستان بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء أول من أمس، على ملعب بنغاباندهو الوطني في العاصمة دكا. وقالت مدربة المنتخب حورية الطاهري في تصريحات صحافية، إن المشاركة كانت مثمرة، وهي للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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