الامارات | الوحدة يروّض «الذئاب» بالخمسة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يروّض «الذئاب» بالخمسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعّب الوحدة من فرص فريق الفجيرة في البقاء بدوري الخليج العربي، بعد تغلبه عليه بخمسة أهداف دون رد، أمس، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين دون رد أحرزهما مدافع الفجيرة خالد عبدالله في مرماه في الدقيقة 11، والأرجنتيني تيغالي في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف طحنون الزعابي الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 58، وتلاه قائد الفريق إسماعيل مطر بالهدف الرابع في الدقيقة 67، واختتم تيغالي مهرجان الأهداف بالهدف الخامس للوحدة والثاني له في الدقيقة 87، وارتفع رصيد تيغالي إلى 19 هدفاً في المركز الثاني لقائمة هدافي الدوري خلف مهاجم الجزيرة علي مبخوت المتصدر برصيد 20 هدفاً.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 37 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الفجيرة عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير. جاءت المباراة متوسطة المستوى، وشهدت نشاطاً هجومياً ملحوظاً في بدايتها لفريق الفجيرة بغية تسجيل هدف مبكر سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية، وسنحت للفريق فرصتان ذهبيتان من انفرادين صريحين لجابريل فرناديز وبن يطو بعد خطأين قاتلين لقلبي الدفاع أحمد راشد وحمدان الكمالي ومن قبلهما تسديدتين خطيرتين لفرنانديز أنقذهما حارس المرمى محمد الشامسي في ربع الساعة الأول، وكان في استطاعة الفريق التقدم لكن ضاعت كل الفرص، وفي المقابل سجل مدافعه خالد عبدالله الهدف الأول في مرماه في الدقيقة 11، لتنقلب المباراة رأساً على عقب رغم محاولات الفجيرة في العودة لها، لكن عاد تيغالي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 25، لتزداد المهمة صعوبة.

وشهد الشوط الثاني سيطرة شبه ميدانية للاعبي الوحدة وسجلوا ثلاثة أهداف أخرى عن طريق طحنون الزعابي وإسماعيل مطر وتيغالي في الدقائق 58 و67 و86.