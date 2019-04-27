الامارات | «الآسيوي للقوة البدنية» يشيد بجهود الحكم الإماراتي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس لجنة حكام القوة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية إبراهيم العلي، أن لجنته، تسلّمت رسالة إشادة من الاتحاد الآسيوي تثمن جهود التحكيم الإماراتي، والتنظيم الجيد لفعالية القوة البدنية في الأولمبياد الخاص الذي استضافته الإمارات، مارس الماضي. وقال العلي إن لجنة الحكام نجحت أيضاً في ضم محكمات مواطنات دوليات إلى جانب الرجال. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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