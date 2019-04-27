الامارات | العين تستضيف النسخة الأولى لرماية الأطباق «سبورتينغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين تستضيف النسخة الأولى لرماية الأطباق «سبورتينغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم شركة تارجت لإدارة الأندية، اليوم، بطولة العين الأولى لرماية الأطباق «سبورتينغ»، والتي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والغولف وتجري منافساتها ليوم واحدٍ فقط. ويشارك في الدورة، 45 رامياً محترفاً من الجنسين، بالإضافة إلى 20 رامياً من الناشئين، و70 رامياً من الهواة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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