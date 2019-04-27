الامارات | أبوظبي تستضيف مونديال العالم للكبار والشباب في الجوجيتسو نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف مونديال العالم للكبار والشباب في الجوجيتسو نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو على تنظيم أبوظبي نوفمبر المقبل لبطولة العالم للكبار والشباب، وكذلك على انضمام الصين إلى عضوية الدولي والآسيوي للجوجيتسو، وتكليف الأخيرة بالإعداد لمنافسات اللعبة في الألعاب الآسيوية التي تستضيفها بكين عام 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي أمس، بصالة مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي، على هامش منافسات بطولة أبوظبي العالمية الـ11 للجوجيتسو، التي اختتمت أمس.

وخلال منافسات اليوم الختامي أمس فاز لاعب المنتخب فيصل الكتبي بالميدالية الفضية لوزن 85 كلغ، فئة الحزام الأسود للمحترفين، بعد خسارته أمام البرازيلي ريدسون ماتيوس في المباراة النهائية.

وتوّج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الفائزين بمختلف ميداليات يوم أمس، الذي خصص لمنافسات المحترفين في الحزام الأسود للرجال والسيدات.

وحضر التتويج الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، ورئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو اليوناني باناجياتوس ثيودورو بولوس، ورئيس الاتحادين الدولي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي.

وفاز ماتيوس بالميدالية الذهبية بعد مباراة قوية وساخنة، احتكم فيها حكام المباراة إلى تقنية الفيديو، للتأكد من حصول اللاعب البرازيلي على نقطة ثالثة حسم بها المباراة، بعد أداء تنافسي مثير من اللاعبين.

ونال الكتبي إشادة وتصفيقاً حاراً من الجماهير التي تابعت المباراة من داخل صالة مبادلة أرينا، على الرغم من خسارته، بعد أدائه القوي حتى اللحظات الأخيرة.

وأحرز كذلك لاعب المنتخب يحيى الحمادي فضية وزن 110 كلغ، بعد خسارته في المباراة النهائية التي صعد إليها للمرة الأولى في مسيرته أمام البرازيلي القوي جواو لوكا، بالاستسلام بعد تفوق منافسه البرازيلي بأربع نقاط دون مقابل.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي فهد علي، في تصريحات صحافية، بعد الاجتماع، إن المكتب التنفيذي الدولي وافق على مشاركة 120 دولة في بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات في أبوظبي نوفمبر المقبل، ويمثلهم 2000 لاعب ولاعبة للمرة الأولى في البطولة.

وأضاف: وافق الاجتماع على إقامة بطولة العالم للشباب للجوجيتسو بالتزامن مع بطولة العالم للكبار في وقت واحد بأبوظبي للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم.

وأشار فهد علي إلى أن بطولة العالم للكبار والشباب، ستقام على أبسطة صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، التي احتضنت النسخة الـ11 من بطولة أبوظبي العالمية.

وتابع: تستعد الإمارات من الآن لاستضافة بطولة العالم لتقدمها هدية للعالم من محبي وعشاق لعبة الجوجيتسو، وسنحاول تقديم كل الإمكانات اللازمة لكي تخرج هذه البطولة في أبهى حلة لها، ولتكون إضافة حقيقية وكبيرة لرياضة الجوجيتسو التي زادت رقعة انتشارها على مستوى العالم في زمن قصير.

وأشار فهد علي إلى أن: كل الجهات المعنية بالدولة ستسخر كل إمكاناتها من أجل تقديم بطولة عالم مميزة، خصوصاً أن بطولة العالم للشباب ستقام في الوقت نفسه بالتزامن معها للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم، وهذه ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي وجميع الاتحادات القارية الأخرى بقدرة الإمارات وأبوظبي عاصمة الجوجيتسو على تنظيم بطولة مبهرة وعالمية، سيتحدث عنها العالم طويلاً.

جواو لوكا: كافحت السرطان 5 سنوات وعدت إلى الذهب

قال نجم الجوجيتسو، البرازيلي جواو لوكا، المتوّج بذهبية 110 كلغ، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سعيد بالعودة القوية إلى منصة التتويج، بعد صراع مرير مع مرض السرطان. وأكد: كافحت السرطان لخمس سنوات، لكنني عدت في النهاية لتحقيق الذهب. وتابع: عانيت كثيراً لدرجة أنني لم أكن قادراً على المشي، لكنني استطعت التغلب عليه، والعودة بقوة للتدريبات، والمشاركة في البطولات، وقبل حضوري إلى أبوظبي فزت على بطل العالم بوشيشا، وانتظر المشاركة في بطولة كاليفورنيا المقبلة.

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وأشار لوكا إلى أن الحمادي أدى مباراة جيدة، وأضاف: الحمادي تنقصه فقط الخبرة باعتباره تأهل للمباراة النهائية لهذا الوزن لأول مرة، وأتنبأ له في المستقبل بأن يحرز الميدالية الذهبية، بشرط أن يحاول الارتقاء بمستواه من خلال التدريب القوي، ويحرص على أن يتعلم كل يوم شيئاً جديداً، وأن يكون التفكير في الفوز هو شعاره الدائم. وتمنى أن يشارك مجدداً في بطولة أبوظبي، بعد أن أصبحت هي عاصمة اللعبة في العالم.

سيطرة برازيلية في اليوم الختامي

سيطر لاعبو ولاعبات البرازيل على الميداليات الذهبية في اليوم الختامي، فقد أحرز البرازيلي دي سوزا ذهبية 62 كلغ، وفازت البرازيلية ميسكويتا بالميدالية الذهبية لـ 62 كلغ، وكذلك توج البرازيلي باولو مياو بذهبية 69 كلغ.

وفازت البرازيلية سيلفا بذهبية 70 كلغ، وكايتان دوارتي بذهبية 94 كلغ، والبرازيلية غابريلا بيساتيا بذهبية 90 كلغ. والفوز الوحيد من خارج لاعبي ولاعبات البرازيل كان للنرويجي تومي لانجاكر، الذي أحرز الميدالية الذهبية لوزن 77 كلغ.

- اعتماد انضمام الصين

للاتحادين الدولي

والآسيوي

للجوجيتسو.

- 120

دولة ستكون حاضرة

في بطولة العالم

بأبوظبي، نوفمبر

المقبل، يمثلها

2000 لاعب ولاعبة،

وستقام بالتزامن مع

مونديال الشباب.