الامارات | أكثر من 16 دولة تشارك في «الدورة العربية للسيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 16 دولة تشارك في «الدورة العربية للسيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات اجتماعها الأول تحضراً لدورة 2020، وذلك بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة. وأقيم الاجتماع في فندق راديسون بلو الشارقة، واستعرض آخر المستجدات الخاصة بالدورة المقبلة، والتي ستشهد مشاركة ما يزيد على 16 دولة عربية، و70 نادياً رياضياً، و1500 مشارك في الحدث، وأكثر من 400 متطوع خلال الدورة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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