الامارات | أستراليا تكسب ضربة البداية في «دولية فزاع لسلة الكراسي المتحركة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق منتخب أستراليا في انطلاق بطولة فزاع الدولية الـ11 لسلة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، التي تقام على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بمشاركة ثماني دول، هي إلى جانب الإمارات، السعودية، الكويت، تايلند، كوريا، إفريقيا الجنوبية، ألمانيا، واستراليا. وجاءت البداية قوية من المنتخب الأسترالي الذي تفوق على نظيره الجنوب إفريقي بأربع نقاط بنتيجة 58-62 بعد أن لعبوا لمدة خمس دقائق إضافية بسبب التعادل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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